Фестиваль камерной музыки "Музыкальное лето в Приморске" откроется 12 июля
С 12 по 16 июля в Выборгском районе пройдет международный фестиваль камерной музыки «Музыкальное лето в Приморске - 2017».
Фестиваль будет проходить в Выборге и Приморске. Участие в нем примут лауреаты международных конкурсов органной и инструментальной камерной музыки: Мария Векилова (Бельгия - Россия, орган), Анастасия Аксаментова (скрипка), Екатерина Кулагина (саксофон), Евгения Лубянцева (скрипка), Ксения Лубянцева (фортепьяно), Анастасия Пронько (фортепьяно), Татьяна Брижанева (фортепьяно), а также учащиеся музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова: Слава Данилевский (виолончель), Ярослава Михеева (флейта), Владимир Данилевский (скрипка), Мария Афоничева (виолончель), Алексей Данилевский (скрипка). Музыкальный руководитель фестиваля - Александр Потапов, концертмейстер - Ольга Данилевская.
В программе - шедевры музыкальной классики, произведения современных российских и зарубежных композиторов.
Программа фестиваля:
12 июля в Выборге в 17:30 - открытие фестиваля, концерт органной и камерной музыки (ул. Пионерская, 6, собор святых Петра и Павла);
13 июля в Приморске в 17:30 – концерт камерной музыки (Выборгское шоссе, 21, Приморская школа искусств);
14 июля в Приморске в 17:30 – концерт инструментальной музыки (Выборгское шоссе, 21, Приморская школа искусств);
15 июля в Выборге в 17:30 – гала-концерт участников фестиваля (пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто);
16 июля в Приморске в 17:30 - закрытие фестиваля, заключительный концерт (Выборгское шоссе, 21, Приморская школа искусств»).
Источник: пресс-служба администрации Выборгского района
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