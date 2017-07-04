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Выставка «Рыцари Выборгского замка. Образы Средневековья» открывается в замке 7 июля

04.07.2017 16:56

zamok0407177 июля в Выборгском замке открывается масштабный выставочный проект «Рыцари Выборгского замка. Образы средневековья». Он посвящен наиболее выдающимся личностям, связанным с историей Выборгского замка, а также самым знаковым образам эпохи Средневековья.
Представленные на манекенах костюмы и доспехи сделаны современными мастерами и являются реконструкциями, созданными на основе изобразительных, литературных и музейных источников.
Выставка расположена на 2-м этаже выставочного зала. Вход свободный.

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