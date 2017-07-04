Выставка «Рыцари Выборгского замка. Образы Средневековья» открывается в замке 7 июля
7 июля в Выборгском замке открывается масштабный выставочный проект «Рыцари Выборгского замка. Образы средневековья». Он посвящен наиболее выдающимся личностям, связанным с историей Выборгского замка, а также самым знаковым образам эпохи Средневековья.
Представленные на манекенах костюмы и доспехи сделаны современными мастерами и являются реконструкциями, созданными на основе изобразительных, литературных и музейных источников.
Выставка расположена на 2-м этаже выставочного зала. Вход свободный.
Более старые статьи:
- Фестиваль камерной музыки «Выборг – Виролахти» приглашает любителей классики
- 8 июля в Выборге откроется музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей»
- Выставка ювелирных изделий Александра Буланова откроется в Выборгском замке
- В Выборге пройдет фестиваль «Территория молодежи»
- Киношлягеры Андрея Петрова будут звучать в субботу в центре Выборга
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- 3 октября во Дворце культуры пройдет концерт ко Дню пожилых людей
- Интеллектуальный Stand Up Анатолия Вассермана - в библиотеке Алвара Аалто
- Пятничные встречи в библиотеке на Рубежной, 18
- Абонементный концерт «Весенняя капель» состоится в Выборгской гимназии
- В Выборге покажут официальный фильм Паралимпийских игр «Дух в движении»