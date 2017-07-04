Выставка «Рыцари Выборгского замка. Образы Средневековья» открывается в замке 7 июля

04.07.2017 16:56

7 июля в Выборгском замке открывается масштабный выставочный проект «Рыцари Выборгского замка. Образы средневековья». Он посвящен наиболее выдающимся личностям, связанным с историей Выборгского замка, а также самым знаковым образам эпохи Средневековья.

Представленные на манекенах костюмы и доспехи сделаны современными мастерами и являются реконструкциями, созданными на основе изобразительных, литературных и музейных источников.

Выставка расположена на 2-м этаже выставочного зала. Вход свободный.