Фестиваль камерной музыки «Выборг – Виролахти» приглашает любителей классики
Во вторник, 4 июля, в библиотеке Алвара Аалто в рамках фестиваля камерной музыки «Выборг – Виролахти» состоится концерт. Прозвучат сочинения Рахманинова, Сибелиуса, Шуберта, Шостаковича в исполнении музыкантов из Финляндии. Начало мероприятия в 14:00.
В 19 часов фестиваль продолжится в соборе святых Петра и Павла. Там будут исполнены произведения Тойво Куула, Петра Чайковского и Яна Сибелиуса.
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