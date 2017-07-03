03.07.2017 12:08

Во вторник, 4 июля, в библиотеке Алвара Аалто в рамках фестиваля камерной музыки «Выборг – Виролахти» состоится концерт. Прозвучат сочинения Рахманинова, Сибелиуса, Шуберта, Шостаковича в исполнении музыкантов из Финляндии. Начало мероприятия в 14:00.

В 19 часов фестиваль продолжится в соборе святых Петра и Павла. Там будут исполнены произведения Тойво Куула, Петра Чайковского и Яна Сибелиуса.



