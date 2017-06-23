В Выборге пройдет фестиваль «Территория молодежи»

23.06.2017 11:03

Фестиваль «Территория молодежи» пройдёт 24 июня на Рыночной площади Выборга. По традиции он будет посвящён Дню молодежи России, который отмечается 27 июня. Организуют мероприятие районная администрация и Дом молодёжи.

Фестиваль торжественно откроют в 18 часов. В половине седьмого начнётся концертная программа. Выступят популярные местные творческие коллективы. А в 20:00 состоится презентация гимна молодежи нашего района. Её украшением станет флешмоб «Краски лета». Продолжат программу праздника выступления петербургских артистов.

Внимание: в субботу с 10 до 22 часов будет ограничено движение транспортных средств по улицам Пионерской и Красноармейской.