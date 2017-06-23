В Выборге пройдет фестиваль «Территория молодежи»
Фестиваль «Территория молодежи» пройдёт 24 июня на Рыночной площади Выборга. По традиции он будет посвящён Дню молодежи России, который отмечается 27 июня. Организуют мероприятие районная администрация и Дом молодёжи.
Фестиваль торжественно откроют в 18 часов. В половине седьмого начнётся концертная программа. Выступят популярные местные творческие коллективы. А в 20:00 состоится презентация гимна молодежи нашего района. Её украшением станет флешмоб «Краски лета». Продолжат программу праздника выступления петербургских артистов.
Внимание: в субботу с 10 до 22 часов будет ограничено движение транспортных средств по улицам Пионерской и Красноармейской.
Более старые статьи:
- Киношлягеры Андрея Петрова будут звучать в субботу в центре Выборга
- Мастер-класс по ткачеству пройдет в Выборгском замке
- История скаутского движения – на выставке в библиотеке на Рубежной, 18
- В соборе св. Петра и Павла будет звучать вокал в сопровождении органа
- «Антоша Рыбкин» и «Парадокс» выступят сегодня в библиотеке Аалто