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Киношлягеры Андрея Петрова будут звучать в субботу в центре Выборга

22.06.2017 17:27

afisha 220617Библиотека Аалто приглашает 24 июня на концерт «Киношлягеры Андрея Петрова». В концерте прозвучат песни из кинофильмов «Служебный роман», «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Жестокий романс» и других.
Творчество композитора Андрея Петрова знакомо многим поколениям зрителей и слушателей нашей страны. Его музыка более чем к 80 популярным отечественным кинофильмам давно стала классикой. «Человек-амфибия» (1961), «Я шагаю по Москве» (1963), «Берегись автомобиля» (1966),«Зигзаг удачи» (1968), «Старая, старая сказка» (1968), «Старики разбойники» (1971), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «Осенний марафон» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), «Батальоны просят огня» (1985), «Петербургские тайны» (1995), «Старые клячи» (2000) — это лишь неполный список из впечатляющей творческой биографии композитора Андрея Петрова.
Место проведения концерта - пр. Суворова, 4, площадь у библиотеки Алвара Аалто.
Организатор - Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора А. П. Петрова.
Начало в 12.00. Вход свободный.

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