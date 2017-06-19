Мастер-класс по ткачеству пройдет в Выборгском замке

19.06.2017 17:13

Выборгский замок приглашает всех желающих получить опыт простого ткачества на деревянной раме. Мероприятие пройдет на первом этаже Выставочного зала 24 июня в 15 часов. Вход свободный. Все необходимые для работы материалы будут предоставлены. Мастер-класс ведет художница Светлана Жукова, работы которой представлены на выставке «Цветы Севера».

«Мастер-класс предназначен для начинающих, но и опытные мастера получат новые знания - для вдохновения. После посещения Выборгского замка сможете уверенно продолжить практику ковроплетения дома», - говорится в пресс-релизе.

Информация и запись по телефонам 8 931 281-13-82, 8 (81378) -251-86.