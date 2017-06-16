В соборе св. Петра и Павла будет звучать вокал в сопровождении органа
Концерт органной и вокальной музыки состоится в субботу, 17 июня, в соборе св. Петра и Павла в Выборге. Выступают: Юлия Лотова (орган), Дмитрий Степанченко (бас) и Евгения Малеева (меццо-сопрано). В программе - сочинения Баха, Генделя и других композиторов. Начало в 16 часов. Вход свободный.
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