«Антоша Рыбкин» и «Парадокс» выступят сегодня в библиотеке Аалто
16.06.2017 10:36
Музыкально-поэтический вечер «К себе» состоится в пятницу, 16 июня, в библиотеке Алвара Аалто. Выступят два выборгских творческих коллектива: группа «Антоша Рыбкин» (в составе Антона Швилло и Александра Хлебова) и дуэт «Парадокс» (в составе Лизы Швилло и Ксении Таблиной). Музыканты исполнят песни и стихи собственного сочинения. Начало в 17 часов. Приглашаются все желающие.
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