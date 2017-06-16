«Антоша Рыбкин» и «Парадокс» выступят сегодня в библиотеке Аалто

16.06.2017 10:36

Музыкально-поэтический вечер «К себе» состоится в пятницу, 16 июня, в библиотеке Алвара Аалто. Выступят два выборгских творческих коллектива: группа «Антоша Рыбкин» (в составе Антона Швилло и Александра Хлебова) и дуэт «Парадокс» (в составе Лизы Швилло и Ксении Таблиной). Музыканты исполнят песни и стихи собственного сочинения. Начало в 17 часов. Приглашаются все желающие.