Конкурс «Выборгская чайка» пройдет в субботу в библиотеке Аалто

15.06.2017 10:40

17 июня в библиотеке Алвара Аалто в помещении лекционного зала состоится VI ежегодный открытый литературно-музыкальный конкурс «Выборгская чайка». Конкурс проводится творческим объединением «Серебряная нить» при поддержке библиотеки А. Аалто и Ленинградского областного отделения Союза писателей России.

Начало мероприятия в 13:00, начало регистрации конкурсантов - в 11 часов.

В этом году в конкурсе примут участие представители Выборгского, Гатчинского, Кировского и Приозерского районов Ленинградской области, сообщили нам организаторы мероприятия.

В программе - конкурсные выступления участников финального тура и акция «Открытый микрофон», в рамках которой всем желающим будет предоставлена возможность выступить вне конкурса. В состав жюри войдут профессиональные литераторы, музыканты и работники сферы культуры. Зрители смогут поучаствовать в выборе победителя номинации «Приз зрительских симпатий».

Приглашаются все желающие!