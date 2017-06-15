Конкурс «Выборгская чайка» пройдет в субботу в библиотеке Аалто
17 июня в библиотеке Алвара Аалто в помещении лекционного зала состоится VI ежегодный открытый литературно-музыкальный конкурс «Выборгская чайка». Конкурс проводится творческим объединением «Серебряная нить» при поддержке библиотеки А. Аалто и Ленинградского областного отделения Союза писателей России.
Начало мероприятия в 13:00, начало регистрации конкурсантов - в 11 часов.
В этом году в конкурсе примут участие представители Выборгского, Гатчинского, Кировского и Приозерского районов Ленинградской области, сообщили нам организаторы мероприятия.
В программе - конкурсные выступления участников финального тура и акция «Открытый микрофон», в рамках которой всем желающим будет предоставлена возможность выступить вне конкурса. В состав жюри войдут профессиональные литераторы, музыканты и работники сферы культуры. Зрители смогут поучаствовать в выборе победителя номинации «Приз зрительских симпатий».
Приглашаются все желающие!
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