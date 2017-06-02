Чем заняться в выходные

02.06.2017 16:59

В субботу, 3 июня, в соборе святых Петра и Павла пройдет концерт старинной музыки. Выступит органистка Марина Ишина. Начало в 16 часов. Вход свободный.

На территории Замкового острова продолжается международный фестиваль профессиональных и любительских цирковых коллективов из России, Эстонии и Швейцарии.

В субботу начало выступлений в 12, 14, 17 и 18 часов. В воскресенье – в 13, 15 и 18 часов. В программе фестиваля также мастер-классы по цирковому искусству и изготовлению средневековых шляп. Завершится фестиваль 4 июня карнавальным шествием в 19:00.