В Выборге пройдет музыкальный марафон «В гостях у классики»

01.06.2017 17:48

Музыкальный марафон «В гостях у классики» состоится в Выборге 2 июня. Концерты пройдут сразу на двух площадках – в лекционном зале библиотеки Аалто и в парке напротив детской библиотеки. В марафоне примут участие солисты и коллективы Школ искусств города и района и музыкальных училищ Санкт-Петербурга. Прозвучат произведения великих композиторов - как в классическом исполнении, так и в обработке для народных инструментов. Концерты будут идти с 15 до 18 часов. Вход свободный.