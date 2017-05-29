Концерт камерной музыки состоится в библиотеке Аалто 30 мая

29.05.2017 16:59

Библиотека Алвара Аалто приглашает на концерт камерной музыки. Перед выборжцами выступят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Мария Кочеева (скрипка), Даниил Кочеев (скрипка), Андрей Губин (фортепиано). В программе музыка Баха, Сибелиуса, Чайковского, Брамса.

Начало в 20:00