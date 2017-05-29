Концерт камерной музыки состоится в библиотеке Аалто 30 мая
Библиотека Алвара Аалто приглашает на концерт камерной музыки. Перед выборжцами выступят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Мария Кочеева (скрипка), Даниил Кочеев (скрипка), Андрей Губин (фортепиано). В программе музыка Баха, Сибелиуса, Чайковского, Брамса.
Начало в 20:00
Более старые статьи:
- Чем заняться в выходные дни в Выборге?
- Международный фестиваль театрально-циркового искусства пройдет в Выборгском замке
- На Спортивной, 10 отметят День библиотек
- Концерт «Музыка средневековых замков Европы» пройдет в субботу в Выборгском замке
- Отчетный концерт ансамбля "Кантика-Гальярда" пройдет в библиотеке Аалто
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- 16 мая в детской библиотеке - день интересных встреч и удивительных открытий
- Мастер-класс по изготовлению рождественских украшений – в библиотеке Аалто
- 20 февраля можно бесплатно побывать с экскурсией в Выборгском замке
- Выборг в финской живописи и графике – под музыку финских композиторов
- Куда на этот раз поведут выборгские экскурсоводы