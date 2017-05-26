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Чем заняться в выходные дни в Выборге?

26.05.2017 17:05

Aalto800x60027 мая - Общероссийский день библиотек. По случаю профессионального праздника библиотека Аалто подготовила для своих коллег и читателей насыщенную программу. У входа в детскую библиотеку в 10:30 начнет работать интерактивная площадка. В лекционном зале библиотеки в 14 часов состоится ежегодная церемония вручения премий, после чего откроется литературная гостиная.
В течение всего дня в библиотеках и на прилегающей территории будут проходить акции и викторины.

В библиотеке на Спортивной, 10 в субботу организуют квест для юных читателей. Начало в 15:00.

В галерее «Артравен» на Северном валу,19 в субботу, 27 мая, откроется выставка живописи Ирины Музыриной "В сторону моря". Начало презентации в 17 часов.

Выборгский замок в субботу приглашает на концерт «Музыка средневековых замков Европы». В программе выступление коллектива «Кантика Гальярда» и группы «Дарк Ривер». Вход свободный. Начало в 15:30.

28 мая в соборе святых Петра и Павла в 16 часов начнется концерт органной музыки. Выступит органистка Виктория Коваль.

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