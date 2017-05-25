Международный фестиваль театрально-циркового искусства «Сказочный мир театра» пройдет в Выборгском замке

25.05.2017 16:53

С 1 по 4 июня Выборгский замок будет принимать на своей территории Международный цирковой фестиваль профессиональных и любительских цирковых коллективов. Выступления пройдут на открытом пространстве и в двух летних шатрах шапито.

Фестиваль объединяет цирковые коллективы России, Эстонии и Швейцарии, являясь связующим звеном между профессиональным и любительским цирком.

Участники фестиваля порадуют гостей бесплатными мастер-классами по цирковому искусству.

Программа мероприятий:

1 июня

16:00 - Торжественное открытие фестиваля. Праздничное шествие

17:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Рио-Рита» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)



18:00 - спектакль цирка Джирольдон "Дурак" (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

2 июня

14:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери "Рио-Рита" (место проведения: шатёр восточного бастиона). Мастер-класс по цирковому искусству.

16:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения - сцена на нижнем дворе)

18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

3 июня

12:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения -сцена на нижнем дворе)

14:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери "Рио-Рита" (место проведения - шатёр восточного бастиона). Мастер-класс по цирковому искусству.

17:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Сказка о рыбаке и рыбке» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)

18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

4 июня

12:00 - мастер-класс по изготовлению средневековых шляп

13:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения - сцена на нижнем дворе)

15:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Сказка о рыбаке и рыбке» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)

17:00 – Джем уличных музыкантов

18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария); (место проведения - шатер южной террасы)

19:00 - Карнавальное шествие. Запуск бумажных корабликов и самолётиков

Более новые статьи: Чем заняться в выходные дни в Выборге?