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Международный фестиваль театрально-циркового искусства «Сказочный мир театра» пройдет в Выборгском замке

25.05.2017 16:53

Circus250517С 1 по 4 июня Выборгский замок будет принимать на своей территории Международный цирковой фестиваль профессиональных и любительских цирковых коллективов. Выступления пройдут на открытом пространстве и в двух летних шатрах шапито.
Фестиваль объединяет цирковые коллективы России, Эстонии и Швейцарии, являясь связующим звеном между профессиональным и любительским цирком.
Участники фестиваля порадуют гостей бесплатными мастер-классами по цирковому искусству.

Программа мероприятий:

1 июня
16:00 - Торжественное открытие фестиваля. Праздничное шествие
17:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Рио-Рита» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)


18:00 - спектакль цирка Джирольдон "Дурак" (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

2 июня
14:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери "Рио-Рита" (место проведения: шатёр восточного бастиона). Мастер-класс по цирковому искусству.
16:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения - сцена на нижнем дворе)
18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

3 июня
12:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения -сцена на нижнем дворе)
14:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери "Рио-Рита" (место проведения - шатёр восточного бастиона). Мастер-класс по цирковому искусству.
17:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Сказка о рыбаке и рыбке» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)
18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария) (место проведения - шатер южной террасы)

4 июня
12:00 - мастер-класс по изготовлению средневековых шляп
13:00 - выступление фольклорного коллектива Sirgulised из гимназии Марьямаа (Эстония) (место проведения - сцена на нижнем дворе)
15:00 - спектакль театра-цирка Монгольфьери «Сказка о рыбаке и рыбке» (Россия) (место проведения - шатёр восточного бастиона)
17:00 – Джем уличных музыкантов
18:00 - спектакль цирка Джирольдон «Дурак» (Швейцария); (место проведения - шатер южной террасы)
19:00 - Карнавальное шествие. Запуск бумажных корабликов и самолётиков

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