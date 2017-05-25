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На Спортивной, 10 отметят День библиотек

25.05.2017 14:24

Biblioteka Sportivnaya10Библиотека на ул. Спортивной, 10 приглашает 26-го мая на представление детской студии театра «Святая Крепость». Оно начнётся в 11 часов, после чего состоится экскурсия по учреждению. А в 18:00 в библиотеке стартует праздничный концерт. Прозвучат романсы и джазовые композиции, старинные мелодии на современный лад; кроме того, публика увидит ирландские танцы.
В субботу библиотека на Спортивной приглашает на квест юных читателей. Начало в 15:00.

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