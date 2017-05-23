Концерт «Музыка средневековых замков Европы» пройдет в субботу в Выборгском замке

23.05.2017 10:51

«Музыка средневековых замков Европы» - под таким названием 27 мая в Выборгском замке пройдёт большой сольный концерт ансамбля старинной музыки «Кантика Гальярда» и группы «Дарк Ривер». Прозвучат светские и духовные мелодии, которые исполнялись в западноевропейских замках в эпоху ренессанса и барокко, в исполнении коллектива «Кантика Гальярда». А продолжат концерт зажигательные джиги и популярные средневековые темы от группы «Дарк Ривер». Все песни исполняются на языке оригинала, а музыка на аутентичных инструментах. Начало в 15.30. Вход свободный.