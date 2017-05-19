Отчетный концерт ансамбля "Кантика-Гальярда" пройдет в библиотеке Аалто
19.05.2017 15:35
Внимание: отчетный концерт ансамбля старинной музыки «Кантика-Гальярда», запланированный на понедельник, 22 мая, пройдет не в соборе святых Петра и Павла, как планировалось ранее, а в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто. Начало в 19 часов.
Фото: ВКонтакте
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