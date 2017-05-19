Чем заняться в выходные дни?

19.05.2017 15:30

В субботу, 20 мая, в соборе святых Петра и Павла состоится вечер старинной музыки. Второй концерт из цикла «Музыка при свечах» даст хор евангелическо-лютеранского прихода в сопровождении виолончели, виолы да гамба и органа. Начало в 8 часов вечера. Вход свободный.

Кроме того, в выходные дни в Выборге даст два концерта старейший финский коллектив «Выборгские певческие братья», который в этом году отмечает 120 лет со дня основания. 20 мая гостей ждут во Дворце культуры в 18 часов. 21 мая - в соборе святых Петра и Павла в 13 часов. Вход свободный.

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