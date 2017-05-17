Выборгский музей-заповедник встречает «День музеев» и «Ночь музеев» экскурсиями и показами

17.05.2017 10:25

18 мая в Международный «День музеев» Выборгский музей-заповедник предлагает посетителям программу авторских экскурсий по временным выставкам и Замковому острову.

- 11:00 «Выборг в составе независимой Финляндии» 12 +

«Отовсюду звучала старинная песнь Калевалы» и знакомство с научной библиотекой 12+

- 12:00 «Музей подводной археологии» 12+

«Таксидермический кабинет» 7+

- 13:00 «Путешествие за мифами» 0+

- 14:00 «Цветы Севера» 7+

«Музей подводной археологии» 12+

- 15:00 «Таксидермический кабинет» 7+

«Выборг в составе независимой Финляндии»12+

- 16:00 «Прогулка по Замковому острову» 7+

«Отовсюду звучала старинная песнь Калевалы» и знакомство с научной библиотекой 12+

С 11:00 до 16:00 работает Детский центр. По заявкам - экскурсии по выставкам «Антология войлочной шапки», «Союз пяти стихий» +0.

В рамках акции «Ночь музеев» посетителям покажут потаенные места Выборгского замка, закоулки и казематы. Также впервые будет проведена экскурсия к Часовой башне и башне Ратуши.

20 мая - посещение башни Святого Олафа, находящейся в процессе реставрации.

По завершении экскурсионной программы «Ночи музеев» в Выборгском замке состоятся театральное выступление и традиционные рыцарские поединки.

Будет работать ремесленный двор, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в гончарном и кузнечном мастерстве.

Предварительная запись на экскурсии 20 мая обязательна, количество мест в группах ограничено.

Информация о билетах и запись на экскурсии по телефонам 8(931) 281-13-82, 8 (813)78 -251-86