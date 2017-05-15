Ночь музеев в «Парке Монрепо»

15.05.2017 11:35

В Ночь музеев 20 мая музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает гостей на романтическую экскурсию «Легенды парка Монрепо». Посетители услышат легенды о Вяйнемейнене, острове Людвигштайн, источнике «Нарцисс», «Хижине отшельника», «Гроте желаний» и других местах парка. Также им будет предоставлена возможность написать «письмо из прошлого» на репринтной открытке начала ХХ века, воспользовавшись перьями и чернилами.

Программа мероприятия:

16:00 Главные ворота. Начало первой экскурсии «Легенды парка Монрепо»

17:30 Причал. Открытие «Почтового ящика в Монрепо». Выставка изображений со старых открыток из фонда музея-заповедника «Парк Монрепо»

18:00 Главные ворота. Начало второй экскурсии «Легенды парка Монрепо»



19:00 Полуостров Нептуна. Литературный уголок. Чтение поэмы Л.Г. Николаи «Имение Монрепо в Финляндии»

20:00 Завершение программы

Участие в программе – бесплатно. Вход в парк – по входным билетам.

Справки по телефону (81378) 2-05-39.