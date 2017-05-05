Чем заняться в выходные дни

05.05.2017 17:53

6 мая Выборгский замок приглашает на рыцарский турнир «Весенний вызов». Он начнется в 18:30.

В библиотеке Аалто в субботу в 14 часов состоится лекция, посвященная жизни и творчеству грузинского художника Нико Пиросмани.

В воскресенье, 7 мая, в соборе святых Петра и Павла пройдет концерт органной и вокальной музыки. Органисты из Петербурга Дина Ихина и Денис Маханьков, а также певица из Кондопоги Людмила Трифонова исполнят произведения Каччини, Перголези, Баха и других выдающихся композиторов. Начало в 16 часов, вход свободный.

В доме-музее Ленина 6 и 7 мая будут показывать документальную хронику о Выборгской наступательной операции. Начало сеансов в 12, 13, 14 и 15 часов.