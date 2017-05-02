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Концерт «Помним и гордимся!» пройдет 5 мая в парке Монрепо

02.05.2017 10:55

9 May pictureНакануне Дня Победы музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает всех желающих 5 мая на концерт «Помним и гордимся!», где прозвучат стихи и песни военных лет в исполнении творческих коллективов Выборга и учащихся школ города.
Организаторы предлагают всем желающим стать соведущими концерта - выйти на сцену и сказать несколько слов о своих родственниках, которым выпала участь суровых военных испытаний.
Концерт продолжится показом художественного фильма «Звезда» (2002 г., реж. Николай Лебедев).
Начало концерта в 14 часов. Программа рассчитана на 2 часа. Всем гостям по желанию - теплые пледы и горячий чай, сообщается в пресс-релизе.
Справки по телефонам: (81378) 2-05-39.

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