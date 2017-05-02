Концерт «Помним и гордимся!» пройдет 5 мая в парке Монрепо

02.05.2017 10:55

Накануне Дня Победы музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает всех желающих 5 мая на концерт «Помним и гордимся!», где прозвучат стихи и песни военных лет в исполнении творческих коллективов Выборга и учащихся школ города.

Организаторы предлагают всем желающим стать соведущими концерта - выйти на сцену и сказать несколько слов о своих родственниках, которым выпала участь суровых военных испытаний.

Концерт продолжится показом художественного фильма «Звезда» (2002 г., реж. Николай Лебедев).

Начало концерта в 14 часов. Программа рассчитана на 2 часа. Всем гостям по желанию - теплые пледы и горячий чай, сообщается в пресс-релизе.

Справки по телефонам: (81378) 2-05-39.