Концерт «Помним и гордимся!» пройдет 5 мая в парке Монрепо
Накануне Дня Победы музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает всех желающих 5 мая на концерт «Помним и гордимся!», где прозвучат стихи и песни военных лет в исполнении творческих коллективов Выборга и учащихся школ города.
Организаторы предлагают всем желающим стать соведущими концерта - выйти на сцену и сказать несколько слов о своих родственниках, которым выпала участь суровых военных испытаний.
Концерт продолжится показом художественного фильма «Звезда» (2002 г., реж. Николай Лебедев).
Начало концерта в 14 часов. Программа рассчитана на 2 часа. Всем гостям по желанию - теплые пледы и горячий чай, сообщается в пресс-релизе.
Справки по телефонам: (81378) 2-05-39.