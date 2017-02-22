Вечер старинной музыки состоится в соборе святых Петра и Павла

22.02.2017 14:58

Музыка при свечах… Вечер старинной музыки пройдет в соборе святых Петра и Павла 24 февраля. Будут звучать виолончель и орган. В программе произведения Вивальди, Баха и других выдающихся композиторов. Исполнители – Дарья Шкурлятьева, Марина Лебедева и Марина Кувшинова. Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.