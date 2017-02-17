Молодежный хор Alma Mater выступит в соборе святых Петра и Павла
В субботу, 18 февраля, в рамках абонемента «Встречи с музыкой» в соборе святых Петра и Павла состоится хоровой концерт. С программой «О России петь – что весну встречать» выступит молодежный хор Alma Mater. В его составе - студенты и выпускники Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. В репертуаре коллектива – духовная музыка, русская и зарубежная классика. Начало концерта в 16 часов.
Фото: vk.com
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