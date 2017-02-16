Финская певица Сини Туомисало исполнит в Выборге русские романсы

16.02.2017 17:55

17 февраля в библиотеке Алвара Аалто состоится камерный концерт финской певицы Сини Туомисало «Русские романсы и ретро-ностальгия».

Сини Туомисало родилась в финском городе Пори. В 2008 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Сейчас живёт в Италии, выступает в Финляндии, Эстонии, России, Словении и Италии. Со своей финской группой Blue Bossa, основанной в 1999 году, она выпустила два альбома.

Концерт проходит при поддержке Института Финляндии. Начало в 18 часов. Вход свободный.