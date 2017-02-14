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Библиотека Аалто приглашает на выставку «Уно Ульберг – архитектор Карелии»

14.02.2017 16:36

Aalto Ulberg14021715 февраля в 16:00 в выборгской библиотеке Алвара Аалто откроется выставка, посвященная выдающемуся финскому архитектору Уно Ульбергу.
Уно Ульберг (Uno Ullberg, 1879–1944) родился в Выборге, и бóльшая часть его многочисленных архитектурных проектов была реализована в Карелии, преимущественно в Выборге, а также в Сортавале, Кякисалми (Приозерск), Иматре, в Йоханнесе (Советский) и Энсо (Светогорск).
Передвижная выставка будет работать в выборгской библиотеке с 15 февраля по 2 апреля 2017 года. Затем она будет представлена в Сортавальской районной библиотеке и Институте Финляндии в Санкт-Петербурге.

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