Гитара зазвучит в библиотеке Аалто

08.02.2017 10:55

В четверг, 9 февраля, жителей и гостей города приглашают в библиотеку Алвара Аалто на концерт классической гитары. Лауреат международных конкурсов, заместитель директора Рощинской школы искусств Василий Орлов исполнит произведения Баха, Скарлатти, Джулиани и других известных композиторов. Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.