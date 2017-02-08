Гитара зазвучит в библиотеке Аалто
08.02.2017 10:55
В четверг, 9 февраля, жителей и гостей города приглашают в библиотеку Алвара Аалто на концерт классической гитары. Лауреат международных конкурсов, заместитель директора Рощинской школы искусств Василий Орлов исполнит произведения Баха, Скарлатти, Джулиани и других известных композиторов. Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.
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