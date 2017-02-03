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Чем заняться в выходные дни?

03.02.2017 16:51

afisha0302174 февраля в Выборге откроются две новые выставки.
Галерея «Артравен» на Северном валу, 19 приглашает на вернисаж «В ожидании солнца» и на мастер-класс петербургской художницы Ольги Ивлевой. Занятие по рисованию акварелью начнется в 15 часов.
В библиотеке на Пионерской, 4 в 14 часов откроется фотовыставка Романа Везенина «Исчезающая красота». Тема работ - интерьеры исторических зданий Выборга.
В библиотеке Аалто в субботу состоится музыкальный вечер памяти финского композитора Оскара Мериканто. Начало в 16:00.
В воскресенье гильдия экскурсоводов приглашает на экскурсию «Культовые сооружения средневекового Выборга». Начало в 15:00 от площади Старой ратуши.

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