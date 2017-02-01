01.02.2017 09:42

В субботу, 4 февраля, в библиотеке на Пионерской, 4 откроется выставка фотографий «Исчезающая красота» журналиста, фотографа, краеведа Романа Везенина.

Темой выставки стали общественные интерьеры исторических зданий Выборга — места творчества известнейших финских архитекторов. В экспозиции представлены девять работ, посвящённых теме состояния современной городской среды в городе Выборге.

Выставка стала первой попыткой использовать в качестве самостоятельных арт-объектов фотографии постоянно меняющихся и, к сожалению, почти всегда не в лучшую сторону, городских парадных, созданных известными архитекторами Уно Ульбергом, Акселем Гюльденом, Алланном Шульманом.

Роман надеется, что выбранные работы - фотографии домов, парадных и лестниц - помогут обывателям чуть лучше осмыслить, где, а главное, как мы сегодня живём.

Выставка «Исчезающая красота» будет экспонироваться в отреставрированном помещении библиотеки на Пионерской, 4 до 28 февраля 2017 года.

Открытие состоится в 14 часов. Вход свободный.