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«Исчезающая красота» - в библиотеке на Пионерской, 4

01.02.2017 09:42

afisha01 02 17В субботу, 4 февраля, в библиотеке на Пионерской, 4 откроется выставка фотографий «Исчезающая красота» журналиста, фотографа, краеведа Романа Везенина.
Темой выставки стали общественные интерьеры исторических зданий Выборга — места творчества известнейших финских архитекторов. В экспозиции представлены девять работ, посвящённых теме состояния современной городской среды в городе Выборге.
Выставка стала первой попыткой использовать в качестве самостоятельных арт-объектов фотографии постоянно меняющихся и, к сожалению, почти всегда не в лучшую сторону, городских парадных, созданных известными архитекторами Уно Ульбергом, Акселем Гюльденом, Алланном Шульманом.
Роман надеется, что выбранные работы - фотографии домов, парадных и лестниц - помогут обывателям чуть лучше осмыслить, где, а главное, как мы сегодня живём.
Выставка «Исчезающая красота» будет экспонироваться в отреставрированном помещении библиотеки на Пионерской, 4 до 28 февраля 2017 года.
Открытие состоится в 14 часов. Вход свободный.

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