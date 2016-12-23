Чем заняться в выходные дни?
Жители и гости Выборга могут посетить новогоднюю ярмарку, которая открылась в пятницу на Рыночной площади. Она будет работать ежедневно с 12 до 19 часов до 30 декабря.
В субботу в 14 часов там подведут итоги конкурса «Украсим елку вместе».
В воскресенье состоится презентация конкурса «Мисс Зимняя краса» с участием финалисток и силовое шоу воспитанников спортивных клубов. Начнутся оба мероприятия в полдень.
В субботу в галерее «Артравен» в 17 часов откроется новая выставка. Шесть художников представят свои работы на зимнюю тематику.
В соборе святых Петра и Павла 25 декабря состоится рождественский органный концерт. Прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха. Концерт начнется в шесть часов вечера. Вход свободный.
В воскресенье Гильдия экскурсоводов приглашает на экскурсию «Рождественские традиции Выборга». Начало в 15.00 от дома № 13 на улице Сторожевой башни.
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