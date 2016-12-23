8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Чем заняться в выходные дни?

23.12.2016 16:56

Sobor Petra PavlaЖители и гости Выборга могут посетить новогоднюю ярмарку, которая открылась в пятницу на Рыночной площади. Она будет работать ежедневно с 12 до 19 часов до 30 декабря.
В субботу в 14 часов там подведут итоги конкурса «Украсим елку вместе».
В воскресенье состоится презентация конкурса «Мисс Зимняя краса» с участием финалисток и силовое шоу воспитанников спортивных клубов. Начнутся оба мероприятия в полдень.
В субботу в галерее «Артравен» в 17 часов откроется новая выставка. Шесть художников представят свои работы на зимнюю тематику.
В соборе святых Петра и Павла 25 декабря состоится рождественский органный концерт. Прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха. Концерт начнется в шесть часов вечера. Вход свободный.
В воскресенье Гильдия экскурсоводов приглашает на экскурсию «Рождественские традиции Выборга». Начало в 15.00 от дома № 13 на улице Сторожевой башни.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2016
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»